Посольство Южной Кореи в Японии получило письмо с пулей

Посольство Южной Кореи в Токио заявило о получении анонимного письма с угрозами, сообщает газета Asahi.

В письме содержался призыв "убираться вон из страны", а также в конверт была вложена пуля.

Автор письма пообещал преследовать сотрудников посольства и пригрозил, что владеет огнестрельным оружием.



Южнокорейское дипломатическое представительство обратилось в полицию. Ведется следствие.



Напомним, в апреле в Киеве возле российского посольства произошел взрыв. Инцидент произошел из-за разрыва высоковольтного кабеля. А в конце марта неизвестные бросили гранату в полицейскую будку у посольства РФ в Афинах.