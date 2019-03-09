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03. 09. 2019

Посольство Южной Кореи в Японии получило письмо с пулей


Посольство Южной Кореи в Токио заявило о получении анонимного письма с угрозами, сообщает газета Asahi.
 
В письме содержался призыв "убираться вон из страны", а также в конверт была вложена пуля.
 
Автор письма пообещал преследовать сотрудников посольства и пригрозил, что владеет огнестрельным оружием.

Южнокорейское дипломатическое представительство обратилось в полицию. Ведется следствие.

Напомним, в апреле в Киеве возле российского посольства произошел взрыв. Инцидент произошел из-за разрыва высоковольтного кабеля. А в конце марта неизвестные бросили гранату в полицейскую будку у посольства РФ в Афинах.

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Источник: korrespondent.net
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