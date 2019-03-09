В школе в США убрали книги о Гарри Поттере "по совету экзорциста"

Частная католическая школа в Нэшвилле, США, убрала книги о Гарри Поттере из своей библиотеки, заявив, что в них содержатся “настоящие проклятия и заклинания, которые при чтении человеком рискуют вызвать злых духов”. Об этом со ссылкой на местную газету Tennessean сообщает The Guardian во вторник, 3 сентября.

Пастор католической школы Святого Эдварда, которая обучает детей от дошкольного возраста до 8-го класса, отправил родителям по электронной почте информацию о серии книг Джоан Роулинг, чтобы сообщить им, что он общался с “несколькими” экзорцистами, которые рекомендовали убрать книги из библиотеки.

“Эти книги представляют магию как добро, так и зло, что не является правдой, а на самом деле является хитрым обманом. Проклятия и заклинания, используемые в книгах, являются настоящими проклятиями и заклинаниями, которые при чтении человеком могут вызвать злых духов в присутствии человека, читающего текст”, - пишет преподобный Дэн Рихил.

В перечень “опасных” заклинаний вошли “авада кедавра” (проклятие “убийства”); “круцио” (проклятие “пыток”) и “империо”, заклинание, позволяющее волшебникам контролировать действия других.

Напомним, что ранее в Индии право начали преподавать по книгам о Гарри Поттере.

Также сообщалось, что книгу о Гарри Поттере с ошибками продали за 74 тысячи долларов.

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Источник: korrespondent.net