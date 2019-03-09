Лента RSS
Подписаться на ленту
03 сентября 2019, вторник, 11:53
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,1
  • € 2,31
03. 09. 2019

Пожар на судне в США: обнаружено 25 тел погибших

Спасатели обнаружили 25 тел погибших при пожаре на судне Conception возле острова Санта-Круз в американском штате Калифорния, сообщает Associated Press.

Еще девять человек считаются пропавшими без вести. Пяти членам экипажа удалось спастись.

Судно Conception, которое полностью сгорело, было частным транспортным средством, которое перевозило дайверов и туристов к красивым местам.

Причина возгорания не установлена.

Как сообщалось, в ночь на 2 сентября, когда корабль стоял на якоре, на нем произошел пожар. Экипаж подал сигнал бедствия, когда пламя полностью охватило судно.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net
Это Интересно
Мир
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

На собеседованиях я бы задавала один-единственный вопрос — считаете ли вы приемлемым разогревать рыбные котлеты в микроволновке на офисной кухне?

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

17 ноября в Беларуси пройдут парламентские выборы.

Намерены ли вы участвовать в них?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.