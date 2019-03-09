Пожар на судне в США: обнаружено 25 тел погибших

Спасатели обнаружили 25 тел погибших при пожаре на судне Conception возле острова Санта-Круз в американском штате Калифорния, сообщает Associated Press.

Еще девять человек считаются пропавшими без вести. Пяти членам экипажа удалось спастись.

Судно Conception, которое полностью сгорело, было частным транспортным средством, которое перевозило дайверов и туристов к красивым местам.

Причина возгорания не установлена.

Как сообщалось, в ночь на 2 сентября, когда корабль стоял на якоре, на нем произошел пожар. Экипаж подал сигнал бедствия, когда пламя полностью охватило судно.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net