В Китае восемь детей погибли после нападения на школу

В школе в городе Байянпин, провинция Хубей, Китай, мужчина с ножом напал на детей в школе. Об этом сообщает South China Morning Post во вторник, 3 сентября.

Нападение произошло 2 сентября в 8 утра по местному времени. Восемь детей на следующий день скончались в больнице от полученных травм.

Полиция задержала преступника в день нападения. Им оказался 40-летний местный житель по имени Ю (Yu). Сейчас он находится под стражей. Согласно данным местных СМИ, мужчина ранее был судим за покушение на убийство. Полиция эту информацию пока не подтверждает.

Сейчас два выживших ребенка находятся в центральной больнице Эньши, им оказывают необходимую помощь. Местные власти рассказали изданию, что оказывают поддержку родственникам пострадавших.

Напомним, что ранее в Южной Корее 74 школьника госпитализированы из-за утечки газа.

Также сообщалось, что после терактов в США детям покупают пуленепробиваемые рюкзаки.

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Источник: korrespondent.net