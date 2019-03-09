В Раде приняли присягу шесть нардепов

Спикер парламента Дмитрий Разумков во вторник, 2 сентября, объявил об открытии второй сессии Верховной Рады. На заседании присутствует президент Владимир Зеленский.

Первым делом присягу принесли еще шесть народных депутатов.

"Для принятия присяги приглашается народный депутат Сергей Ларин. 2 сентября ЦИК зарегистрировал народных депутатов Остапенко Анатолия, Татьяну Цибу, Романа Калаура, Юлию Гришину, Ольгу Руденко, включенных в избирательный список политической партии Слуга народа", - заявил Разумков.

Напомним, первое заседание Рады девятого созыва состоялось 28 августа.

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Источник: korrespondent.net