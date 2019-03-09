Гончарук рассказал, как добьется роста экономики

Кабинет министров планирует обеспечить рост украинской экономики в ближайшие годы за счет притока прямых иностранных инвестиций и увеличения продуктивности труда. Об этом в эфире одного из телеканалов заявил премьер-министр Алексей Гончарук.

"Два основных фактора являются причинами экономического роста - продуктивность труда и прямые иностранные инвестиции. Это два ключевых фактора, на которых мы сосредоточимся", - сказал он.

По словам премьера, увеличивать продуктивность труда нужно за счет образования и технологий, поэтому государство будет поддерживать эти направления.

Что касается притока инвестиций, то, как отметил Гончарук, его не стоит ждать стране, в которой не действует система защиты права собственности. Потому государство должно побороть ряд негативных явлений, в первую очередь - рейдерство.

Кроме этого, Кабмин планирует уменьшить роль государства в экономике, чтобы создать конкурентную среду. Помочь в этом должна приватизация. Открытым остается вопрос удешевления стоимости кредитных ресурсов для населения и бизнеса.

Напомним, накануне Гончарук пообещал рост экономики на 40% за пять лет. По его словам, активизация экономики приведет к появлению около миллиона рабочих мест.

Ранее Зеленский заявил, что ВВП Украины будет расти до 5-7% в год.

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Источник: korrespondent.net