Лукашенко: Границу с Украиной закрыли из-за потока оружия

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Минск был вынужден закрыть границу с Украиной из-за хлынувшего оттуда потока оружия. Об этом он сказал на выступлении в Минске на международной антитеррористической конференции, сообщает Интерфакс-Украина во вторник, 3 сентября.
"Мы вынуждены были со своими братьями, близким людьми (с Украиной - ред.) полностью закрыть границу наглухо, еще больше чем с Североатлантическим блоком, который для нас всегда, с давних времен, якобы казался врагом номер один", - заявил Лукашенко.
По его словам, белорусская сторона была вынуждена радикально усилить пограничный контроль с Украиной из-за потока оружия из этой страны.
"Хлынул поток оружия. Ну, а там где оружие в руках у обычных людей и особенно националистически настроенных - жди терроризма", - сказал президент.
Он считает, что усиление контроля на границе с Украиной это "самое страшное и сейчас продолжается".
Напомним, что ранее после встречи с Болтоном Лукашенко собирал арбузы с девушками.
Также сообщалось, что Лукашенко отказался от велосипеда из-за Зеленского.
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Источник: korrespondent.net
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