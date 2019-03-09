В РФ задержали украинку по делу российского экс-министра

Басманный суд Москвы арестовал на два месяца гражданку Украины Инну Пикалову, которая может стать ключевой фигуранткой уголовного дела против бывшего российского министра Михаила Абызова. Об этом во вторник, 3 сентября, сообщает Коммерсант.

Пикаловой предъявлены обвинения по двум статьям Уголовного кодекса РФ: участие в преступном сообществе и мошенничество в особо крупном размере.

По данным российского следствия, в 2012-2013 годах Пикалова якобы была номинальным руководителем зарегистрированной в Лимасоле компании Blacksiris Trading Limited. Следователи считают, что этот офшор был подконтролен Абызову и использовался им для мошеннических сделок.

Задержанная частично признала свою вину, сообщив, что "являлась игрушкой в чужих руках".

Сообщается, что Пикалову задержали в Воронежской области России, куда она приехала с территории "ЛНР". Адвокаты задержанной считают, что к ее внезапному визиту могли быть причастны спецслужбы России и "ЛНР".

Российского экс-министра Абызова арестовали в марте 2019 года по обвинению в крупном мошенничестве и создании организованного преступного сообщества. Речь идет о хищении четырех миллиардов рублей. Сам Абызов вину не признает.

Ранее в "ЛНР" заявили о задержании "агента СБУ". Задержанный якобы был заброшен на неподконтрольную Киеву территорию для проведения "диверсионно-разведывательной деятельности".

А в Туркменистане задерживают граждан, стоящих в очереди к банкоматам. Задержания начались после критики президента.

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Источник: korrespondent.net