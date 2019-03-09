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03. 09. 2019

В США подросток расстрелял свою семью

Четырнадцатилетний подросток из города Элкмонт в штате Алабама застрелил пятерых членов своей семьи. Об этом во вторник, 3 сентября, сообщила телекомпания CNN со ссылкой на представителей полиции.

Как отметили полицейские, юноша был задержан и уже признался в содеянном.

Полиция пока не обнародовала информацию о мотивах преступника.

Напомним, несколькими днями ранее пять челове погибли погибших в результате стрельбы в городе Одесса, расположенном в американском штате Техас.

Ранее сообщалось о том, что вооруженные лица стреляли по людям на трассе в американском штате Техас, а затем скрылись на грузовиках.

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Источник: korrespondent.net
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