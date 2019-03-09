Учения НАТО с участием 18 стран начались в Балтийском море

Ежегодные военно-морские учения Northern Coasts начались в гавани Копенгагена. Об этом со ссылкой на пресс-службу НАТО сообщает Европейская правда во вторник, 3 сентября.

Учения будут проходить до 19 сентября вблизи датских проливов, соединяющих Балтийское море с Северным морем, а также между городами Киль и Борнхольм. В них принимают участие около 3 тысяч военнослужащих и более 40 судов из 18 стран.

Корабли и самолеты для учений направили Бельгия, Дания, Германия, Эстония, Финляндия, Франция, Италия, Канада, Хорватия, Латвия, Литва, Нидерланды, Норвегия, Польша, Швеция, Швейцария, Великобритания и США.

В рамках сценария учений вымышленная региональная страна предъявляет территориальные претензии к островам в Балтийском море, используя свои военно-морские силы, чтобы угрожать свободе судоходства.

Действуя по мандату ООН, союзные и партнерские силы будут пытаться восстановить свободу судоходства. Учения также будут включать наблюдение за морем, морские бои, противовоздушную оборону, противолодочную войну и разминирования.

"Балтийское море имеет жизненно важное значение для Альянса, а также граничит с шестью странами НАТО. Этим учениям уже 13 лет. К сожалению, ситуация в области безопасности в регионе ухудшилась после незаконной аннексии Россией украинского Крыма и наращивания военного потенциала", - сказала пресс-секретарь НАТО Оана Лунгеску.

Она добавила, что НАТО отреагировало на агрессивные действия России, увеличив воздушное и морское патрулирование в регионе и направив более 4,5 тысяч военнослужащих в Эстонию, Латвию, Литву и Польшу.

Напомним, что ранее украинские военные приняли участие в учениях НАТО в Германии.

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Источник: korrespondent.net