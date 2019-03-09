На Днепропетровщине полиция задержала двух наркоторговцев

В Павлограде Днепропетровской области полиция задержала двух мужчин, распространявших опий и метадон через "закладки". Об этом сообщает пресс-служба полиции области во вторник, 3 сентября.

Подозреваемыми оказались жители Кривого Рога в возрасте 21 и 38 лет. Они арендовали квартиру в одном из домов на ул. Ватутина. Там же в ходе обыска полиция обнаружила наркотики, готовые к распространению. Общая стоимость изъятых наркотиков составляет около 500 тысяч гривен.

В полиции отмечают, что один из мужчин уже отбывал наказание за совершение тяжкого преступления.

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По указанному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 307 Уголовного кодекса Украины (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов).

Злоумышленников задержали в порядке ст. 208 УПК. Им грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, что ранее наркодельцы пытались провезти в гробах 300 кг марихуаны.

Также сообщалось, что на Буковине задержали полицейского за сбыт наркотиков.

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Источник: korrespondent.net