Нардеп попалась на переписке о сексе во время голосования

Верховная Рада во вторник, 3 сентября, приняла решение об отмене неприкосновенности для народных депутатов. "За" внесение изменений в законопроект №7203 (об изменении статьи 80 Конституции Украины касательно депутатской неприкосновенности - Ред.) проголосовало 373 народных избранника.
Как только решение было принято, Елена Криворучкина (СН), которая прошла в парламент по мажоритарному округу в Кривом Роге, решила об этом сообщить абоненту "Любимый". Романтическую переписку запечатлели фотокорреспонденты Страны.
Во время заседания Елене пришли сообщения в мессенджере Telegram. Тот, кто подписан нежно "Любимый" писал Криворучкиной транслитом (передача текста с помощью чужого алфавита - Ред.).
Диалог:
Любимый: - Кнопочка зеленая, где ты? Лен, разлюбила меня, наверное.
Криворучкина: - Я люблю тебя. Сильно, сильно, сильно. Даже не надейся, что разлюбила.
Любимый: - Кнопочка любит я знаю. А ты не знаю.
Криворучкина: - Знаешь, знаешь.
Любимый: - Лен, ты где?
Криворучкина: - Неприкосновенность сняли. Теперь хочу заниматься с тобой любовью день и ночь. Я на заседании Верховной Рады.
На этом моменте Елена перевернула свой телефон.
Отметим, Елена Криворучкина баллотировалась по 32 округу в Кривом Роге. Она эколог, экономист и активный участник предвыборной кампании президента Зеленского. В 1995 году Елена стала ассистентом в Криворожском экономическом институте и прошла путь до доцента Киевского национального экономического университета им. Вадима Гетьмана.
Напомним, другой новоизбранный нардеп от Слуги народа попал в скандал с нецензурной перепиской.
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet
Источник: korrespondent.net
- Подпишитесь на наш канал в telegram https://t.me/telegrafby
новость
новость