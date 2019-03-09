Нардеп попалась на переписке о сексе во время голосования

Верховная Рада во вторник, 3 сентября, приняла решение об отмене неприкосновенности для народных депутатов. "За" внесение изменений в законопроект №7203 (об изменении статьи 80 Конституции Украины касательно депутатской неприкосновенности - Ред.) проголосовало 373 народных избранника.

Как только решение было принято, Елена Криворучкина (СН), которая прошла в парламент по мажоритарному округу в Кривом Роге, решила об этом сообщить абоненту "Любимый". Романтическую переписку запечатлели фотокорреспонденты Страны.

Страна

Во время заседания Елене пришли сообщения в мессенджере Telegram. Тот, кто подписан нежно "Любимый" писал Криворучкиной транслитом (передача текста с помощью чужого алфавита - Ред.).

Диалог:

Любимый: - Кнопочка зеленая, где ты? Лен, разлюбила меня, наверное.

Криворучкина: - Я люблю тебя. Сильно, сильно, сильно. Даже не надейся, что разлюбила.

Любимый: - Кнопочка любит я знаю. А ты не знаю.

Криворучкина: - Знаешь, знаешь.

Любимый: - Лен, ты где?

Криворучкина: - Неприкосновенность сняли. Теперь хочу заниматься с тобой любовью день и ночь. Я на заседании Верховной Рады.

На этом моменте Елена перевернула свой телефон.

Отметим, Елена Криворучкина баллотировалась по 32 округу в Кривом Роге. Она эколог, экономист и активный участник предвыборной кампании президента Зеленского. В 1995 году Елена стала ассистентом в Криворожском экономическом институте и прошла путь до доцента Киевского национального экономического университета им. Вадима Гетьмана.

Напомним, другой новоизбранный нардеп от Слуги народа попал в скандал с нецензурной перепиской.

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Источник: korrespondent.net