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03. 09. 2019

В Черкасской области на кладбище убили женщину

К Драбивского отделения полиции обратилась местная жительница, которая рассказала полицейским, что исчезла ее дочь. По словам заявительницы, женщина пошла на местное кладбище, чтобы убрать на могилах умерших родственников и не вернулась, сообщает полиция области.

Впоследствии на одной из могил было обнаружено тело потерпевшей со следами насильственной смерти, которое было прикидано сорняком.

В дальнейшем, в результате проведения оперативных мероприятий полицейские установили подозреваемого. Им оказался местный житель, который неоднократно привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления. Его задержали на одной из улиц Драбова. При осмотре у мужчины полицейские обнаружили вещи, которые принадлежали потерпевшей.

Злоумышленник признался в содеянном. Он рассказал, что накануне своего дня рождения решил "заработать" средства на его празднование незаконным способом. Заранее приобрел эластичные бинты и перчатки, и ходил по селу в поисках жертвы. Увидев женщину, которая шла в сторону кладбища, последовал за ней. Уже там, убедившись, что вокруг никого нет, злоумышленник напал на потерпевшую, избил ее и задушил. После этого снял с нее украшения, раздел, тело прикидывал бурьяном, а одежда спрятал отдельно.

Во время обыска его домовладения полицейские изъяли эластичные бинты, перчатки, одежда и обувь со следами крови.

Злоумышленник задержан. Ему объявлено о подозрении в совершении умышленного убийства. Мужчине пожизненное лишение свободы.

Ранее стало известно, что в Днепропетровской области пьяный мужчина задушил беременную жену.

А в Сумах мужчина застрелил сына из ружья и закопал его.

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Источник: korrespondent.net
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