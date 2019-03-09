Стало известно, о чем хотят допросить Порошенко

Госбюро расследований во вторник, 3 сентября, хотело допросить экс-президента, нардепа Петра Порошенко по делу о злоупотреблении властью или служебным положением. Об этом сообщила пресс-секретарь ГБР Анжелика Иванова, пишет УНН.

"Речь шла об уголовном производстве, зарегистрированном и расследованном относительно возможного злоупотребления властью и служебным положением президента Украины Петра Порошенко во время отмены им решения одного из глав местной государственной администрации Николаевской области в 2016 году. Речь идет об отмене решения, которым были отнесены 1,5 тыс. гектаров земель сельскохозяйственного назначения к землям запаса государственной собственности и дано разрешение на дальнейшую безвозмездную передачу в собственность земельных участков из соответствующих земель государственной собственности", - сказала Иванова.

По ее словам, это уголовное производство расследуется по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 УК Украины.

Как известно, Порошенко на допрос не явился. По словам его адвоката - по "многим уважительным причинам".

Глава ГБР Роман Труба пообещал снова вызвать Порошенко на допрос.

"Итак, Петр Порошенко сегодня не явился на допрос в ГБР. Пришел его адвокат, объяснил причину неявки своего подзащитного - он теперь народный депутат Украины и работает в сессионном зале", - написал Труба в Telegram-канале.

Он отметил, что не исключает, что такая аргументация будет использоваться теперь "как клише при следующих неявках на следственные действия в ГБР".

В то же время директор ГБР напомнил, что депутатский иммунитет пока не позволит применить к нему норму УПК о принудительном приводе.

"Но есть одно "но". У народных депутатов есть только четыре месяца, чтобы использовать эту возможность. Парламент сегодня отправил в прошлое депутатскую неприкосновенность. С января 2020 года она перестанет быть ширмой для избежания ответственности. Повторную повестку на допрос мы направим", - добавил он.

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Источник: korrespondent.net