Неприкосновенность сняли. Чего лишились нардепы

Снять депутатскую неприкосновенность украинские политики обещали все 28 лет существования независимого государства. И вот это случилось. Правда, соблюдение всех процедурных норм при этом, остается спорным вопросом, что может позволить в будущем отменить принятое решение.

За что проголосовали народные депутаты?

Буква закона

Законопроект № 7203 был внесен в парламент еще во время работы 8 созыва Верховной Рады президентом Петром Порошенко. Он прошел одно голосование и был направлен в Конституционный суд.

У Зеленского решили голосовать за проект 7203 заново. В четверг, 29 августа приняли решение в первом чтении, а сегодня, 3 сентября, уже проголосовали за решение в целом.

Закон убрал из 80 статьи Конституции два абзаца о том, что депутатам гарантируется неприкосновенность и без согласия Верховной Рады их нельзя привлечь к уголовной ответственности.

При этом у депутатов остается индемнитет – они не будут нести ответственности за голосования, выступления, любые политические решения.

“Речь идет о разрешении на привлечение к уголовной ответственности. Если депутат сбивает человека, или крышует добычу янтаря, или совершает любое другой уголовное преступление, он должен нести ответственность. Это законодательный орган государственной власти, это парламент, а не "малина", где можно 5 лет прятаться под куполом", - мотивировал парламентариев голосовать президент Владимир Зеленский.

В итоге 373 нардепа нажали кнопку За. Поддержали документ фракции Слуги народа (252 нардепа, полный состав), Европейская солидарность (поддержали 24, 3 воздержались), Батькивщина (23, полный состав), депутатская группа За будущее (22, полный состав), Голос (19, полный состав), внефракционные (33 – за, 1 воздержался).

Фракция Оппозиционная платформа За Жизнь за это решение не голосовала.

Вступить в силу снятие неприкосновенности должно с 1 января 2020 года.

Процедурные нарушения

Во фракции Оппозиционная платформа – За жизнь планируют обжаловать снятие неприкосновенности с депутатов в Конституционном суде.

"Будем (оспаривать). Думаю, на следующей неделе", - заявил нардеп от ОПЗЖ Василий Нимченко.

Депутаты от ОПЗЖ утверждают, что решение было принято с нарушением регламента Верховной Рады. В частности, по словам Нимченко, проект направляли в комитет для доработки, но документ не был доработан.

При этом спикер Рады Дмитрий Разумков уверен, что никаких нарушений при отмене неприкосновенности не было.

"Я считаю, что мы выдержали процедуру… Я понимаю, что народные депутаты могут обращаться в Конституционный суд. Но я не понимаю, как после этого можно снова идти на выборы и рассказывать, как вы заботитесь о судьбе простых украинцев", - заявил Разумков.

Лидер фракции Слуга народа Давид Арахамия убежден, что Конституционный Суд не увидит нарушений в отмене депутатской неприкосновенности.

"Как вы считаете, мы были бы такими дураками, что брали бы и нарушали регламент и нормы, если это первое обещание, которое мы давали избирателям? Мы проверяли это три раза. Нет никаких нарушений. Я уверен на 100%, что ОПЗЖ будет подавать в Конституционный Суд – пусть Конституционный Суд это рассматривает и мы получим выводы. Мое видение: нет никаких нарушений", - заявил Арахамия.

Заработает или нет?

Эксперты сомневаются, что снятие неприкосновенности таки заработает.

“При таком количестве различных нарушений, решение о снятии неприкосновенности может быть отменено в любой момент через Конституционный суд. Конечно, это будет не завтра. Мой прогноз - депутатской неприкосновенности не будет всю каденцию Зеленского. И это полностью отображает статус ВР - принтера законов… неприкосновенность денег и политической конъюнктуры никто не отменит. Пока что. Независимые суды пока - утопия. Кому надо - может "порешать"”, - считает политолог Петр Олещук.

Также многие эксперты вспомнили о полезности неприкосновенности и том значении, которую она отыграла в истории страны.

“За эти 20 лет благодаря той самой проклятой неприкосновенности в Украине удавалось сохранить демократию, особенно в темные времена Януковича и Кучмы. Отныне, - если демократия еще кого-то интересует в этой стране, - нужно гарантировать права оппозиции. Иначе - уничтожение парламентаризма и диктутары. Об этом очень хорошо знают в Европе, где, несмотря на верховенство права неприкосновенности еще существует во всех странах и даже в самом Европарламенте”, - полагает политолог Сергей Таран.

Источник: korrespondent.net