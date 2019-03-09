В Украине определят доступность коммуналки

В Кабмине решили определить норму расходов семьи на оплату коммуналки. Об этом сообщает пресс-служба Министерства развития громад и территорий со ссылкой на главу ведомства Алену Бабак.

Она отметила, что обеспечение доступности коммунальных услуг для населения является стратегической задачей, поставленной перед министерством президентом и главой правительства.

"Уже к концу недели мы должны отработать видение социального стандарта, какой процент дохода может платить семья за коммунальные услуги так, чтобы ей это было доступно", - отметила Бабак.

Еще одной тактической задачей обновленного министерства является своевременное начало отопительного сезона.

Согласно данным Госстата, за полгода задолженность за коммунальные услуги снизилась почти на 16,5 миллиардов гривен и на начало августа составила 53 млрд грн.

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Источник: korrespondent.net