Возле моста в Станице Луганской обнаружили более 700 боеприпасов

Пиротехники во время обследования территории вокруг разрушенного моста через Северский Донец рядом со Станицей Луганской обнаружили и изъяли 708 взрывоопасных предметов. Об этом сказал пресс-офицер управления ГСЧС в Луганской области Александр Чалый, сообщает Укринформ во вторник, 3 сентября.

"Всего с начала работ были обнаружены и обезврежены 708 взрывоопасных предметов. Это, в основном, современные боеприпасы – гранатометные выстрелы ВОГ, артиллерийские снаряды достаточно крупных калибров, также были выявлены 14 специально установленных взрывных устройств. Это или гранаты на растяжке, или мины. Сейчас работы пиротехнических подразделений продолжаются", – отметил Чалый.

По его словам, работы по разминированию моста начались 1 августа и велись на территории радиусом 125 метров. Длился первый этап до 16 августа, но и после этой даты работы не прекратились, поскольку приходится обеспечивать безопасность специалистов лесоохотничьего хозяйства, которые вывозят срезанные ветви и автодорожников.

Кроме того, спасатели ГУ ГСЧС участвовали в разборке фортификационных сооружений. На участке, где проводятся работы, было установлено три таких сооружения. В настоящее время они полностью разобраны, остается только зачистить местность от разного мусора. Всего было привлечено к этим работам 11 человек и три единицы техники.

Чалый добавил, что есть информация о том, что на территории неподконтрольной Украине, сейчас находится одно сооружение синего цвета, которое они не разобрали. О причинах этого сотрудникам ГСЧС пока неизвестно.

Напомним, 2 сентября пресс-служба ООС сообщила, что украинская сторона приступила к демонтажу последнего фортификационного сооружения, расположенного возле КПВВ Станица Луганская. При этом, украинская сторона уточнила, что по состоянию на 9:00 сепаратисты не осуществляют инженерные работы по демонтажу, а наоборот – укрепляют временное сооружение.

Позже в тот же день в "ЛНР" заявили о демонтаже укреплений у моста в Станице Луганской. Также сепаратисты утверждали, что со стороны Киева нет действий по демонтажу, "идет какая-то имитация, то есть с минимальными усилиями и спустя рукава".

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Источник: korrespondent.net