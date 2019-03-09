В Германии три человека погибли при падении с вышки радиосвязи

В немецкой федеральной земли Гессен три человека погибли в результате падения с вышки радиосвязи. Об этом сообщает Welt во вторник, 3 сентября.

Инцидент произошел сегодня утром на вышке регионального вещателя Hoher Meissner. Трое работников проводили профилактические работы на специальной платформе. Внезапно она рухнула с 50-метровой высоты и люди погибли.

Трагедия случилась на глазах у очевидцев. Местная полиция собирает показания.

Ранее в столице Мали городе Бамако обвалился трехэтажный дом, который строился, но в котором уже жили люди. Погибли 15 человек, еще 41 удалось спасти.

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Источник: korrespondent.net