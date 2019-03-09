Лента RSS
Подписаться на ленту
03 сентября 2019, вторник, 16:33
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,12
  • € 2,32
03. 09. 2019

В Германии три человека погибли при падении с вышки радиосвязи

В немецкой федеральной земли Гессен три человека погибли в результате падения с вышки радиосвязи. Об этом сообщает Welt во вторник, 3 сентября.

Инцидент произошел сегодня утром на вышке регионального вещателя Hoher Meissner. Трое работников проводили профилактические работы на специальной платформе. Внезапно она рухнула с 50-метровой высоты и люди погибли.

Трагедия случилась на глазах у очевидцев. Местная полиция собирает показания.

Ранее в столице Мали городе Бамако обвалился трехэтажный дом, который строился, но в котором уже жили люди. Погибли 15 человек, еще 41 удалось спасти.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net
Это Интересно
Мир
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

На собеседованиях я бы задавала один-единственный вопрос — считаете ли вы приемлемым разогревать рыбные котлеты в микроволновке на офисной кухне?

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

17 ноября в Беларуси пройдут парламентские выборы.

Намерены ли вы участвовать в них?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.