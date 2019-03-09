В Бельгии мощный взрыв уничтожил несколько домов

Три дома обрушились в результате мощного взрыва в бельгийском Антверпене. Об этом сообщает местное издание Nieuwsblad.
Взрыв произошел в районе Вилрейк во второй половине дня. Взрывом разрушены три дома, во многих зданиях на улице выбиты окна. По данным очевидцев, в одном из домов на момент взрыва проводились ремонтные работы, однако неизвестно, связан ли с ними взрыв.
Пока сообщается о двух людях, которых в тяжелом состоянии достали из-под завалов. Спасатели продолжают работать на месте происшествия и разбирать завалы. Они предполагают, что под обломками все еще могут находиться люди.
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Напомним, в ночь на 28 августа в городе Дрогобыч Львовской области произошел обвал подъезда четырехэтажного жилого дома. Погибли восемь человек, в том числе один ребенок. Сотрудники ГСЧС спасли семь человек, включая пятерых детей.
Среди причин обвала называют взрыв природного газа, размыв грунта под домом и перепланировку. Ведется следствие.
Источник: korrespondent.net
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