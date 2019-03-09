Германия выделила €1 млн пострадавшим от войны на Донбассе

Германия выделила один миллион евро для поддержки пострадавших от войны на Донбассе украинцев. Об этом сообщили в посольстве Германии в Украине, передает Европейская правда во вторник, 3 сентября.

"Германия поддерживает гуманитарные мероприятия, которые проводит Агентство ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) в текущем году, грантом в размере 1 млн евро", - говорится в сообщении.

Таким образом, УВКБ ООН сможет продолжать свои мероприятия по гуманитарной помощи, предназначенные для людей на востоке Украины, которые страдают от конфликта по обе стороны линии разграничения.

К таким мероприятиям относятся ремонт и подготовка к зиме поврежденных или разрушенных домов и квартир в районе конфликта, социальная поддержка общин, которые приняли внутренне перемещенных лиц, улучшение инфраструктуры в пунктах пересечения линии разграничения и консультирование пострадавших от конфликта при решении административных и юридических вопросов.

По объемам своего финансирования гуманитарных проектов и программ в размере более 110 млн евро с 2014 года (17 млн евро в текущем году) Германия вместе с ЕС является главным гуманитарным партнером Украины.

Напомним, что ранее в Минсоцполитики подсчитали переселенцев с Донбасса и Крыма.

Также сообщалось, что большинство жителей неподконтрольного Донбасса высказалось за реинтеграцию.

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Источник: korrespondent.net