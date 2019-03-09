Дело МН17: следствие допросит Цемаха

Международная следственная группа в Нидерландах, которая расследует крушение малайзийского Boeing рейса MH17 17 июля 2014 года под Донецком, хотела бы допросить бывшего командира ПВО Владимира Цемаха, который сейчас находится под стражей на Украине. Об этом сообщила представитель группы Брехтье ван де Мосдейк, передает АР во вторник, 3 сентября.

Прокуроры хотят, чтобы он оставался в Украине. Группе стало известно, что Цемах может быть включен в списки обмена удерживаемых лиц. Если его выдадут России, следователи не уверены, что допрос будет возможен.

Как сообщалось, по результатам международного расследования, Boeing рейса МН17 был сбит из российского зенитного комплекса Бук, который доставили на юго-восток Украины с 53-й зенитной ракетной бригады под Курском. Минобороны РФ эти данные отрицает.

Напомним, 17 июля 2014 года самолет Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился в Донецкой области. Все 298 человек, находившиеся на борту, погибли.

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Источник: korrespondent.net