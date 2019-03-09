Рада передала в КСУ закон о сокращении нардепов

Верховная рада во вторник, 3 сентября, направила в Конституционный суд Украины законопроект №1017 авторства президента Владимира Зеленского о сокращении следующего созыва парламента до 300 народных депутатов, передает РБК-Украина.

Направление законопроекта в суд поддержали 258 парламентариев.

В частности, проектом предлагается изложить статью 76 Конституции в новой редакции.

"Конституционный состав Верховной рады Украины - триста народных депутатов Украины, которые избираются сроком на пять лет", - указано в тексте документа.

Также Зеленский предлагает этим проектом закона внести изменения в статью 77 и закрепить пропорциональную избирательную систему.

"Верховная рада Украины избирается по пропорциональной избирательной системе. Порядок проведения выборов народных депутатов Украины устанавливается законом", - сказано в проекте закона.

Ранее сообщалось, что в Украине отменили депутатскую неприкосновенность. Законопроект предусматривает отмену депутатской неприкосновенности с 1 января 2020 года.

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Источник: korrespondent.net