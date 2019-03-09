Работы по полному демонтажу фортификационных сооружений в районе разрушенного моста через реку Северский Донец в Станице Луганской полностью завершены. Об этом сообщает Луганская облгосадминистрация на своей странице в Facebook во вторник, 3 сентября.

Отмечается, что с неподконтрольной украинскому правительству стороны демонтаж сооружений, необходимых для строительства моста, полностью не произведен.

"Визуально с украинской стороны можно видеть, что со стороны т.н. "ЛНР" на расстоянии примерно 10 метров от излома моста находится будка типа "кунг", где нанесены буквы "СЦКК". Эта будка будет создавать реальные препятствия при строительстве моста. И поэтому утверждать, что т.н. "ЛНР" демонтировали все свои сооружения на рубеже моста, рано",– заявляют в ОГА.

Также во вторник пиротехнические подразделения ГСЧСпровелипроверку и очистку от взрывоопасных предметов грунтовой дороги, которую планируют использовать как технологическую для подъезда строительной техники в нижней части моста.

"Обследована практически вся дорога, но примерно в 200 метрах от излома моста работы были остановлены том, что от СММ ОБСЕ не поступили гарантии безопасности со стороны т.н. "ЛНР",– говорится в сообщении.

Представитель украинской стороны СЦКК уведомил наблюдателей СММ ОБСЕ о готовности уборки территории под мостом для проведения в дальнейшем восстановления разрушенной части объекта.

"Не получив от представителей СММ ОБСЕ предоставления гарантий безопасности со стороны т.н. "ЛНР", наша сторона работы под мостом сегодня не проводила",– добавили в облгосадминистрации.

Cмотрите фотогалерею: Украина завершила демонтаж укреплений у моста в Станице Луганской

Напомним, 2 сентября пресс-служба ООС сообщила, что украинская сторона приступила к демонтажу последнего фортификационного сооружения, расположенного возле КПВВ Станица Луганская. При этом, украинская сторона уточнила, что по состоянию на 9:00 сепаратисты не осуществляют инженерные работы по демонтажу, а наоборот – укрепляют временное сооружение.

Позже в тот же день в "ЛНР" заявили о демонтаже укреплений у моста в Станице Луганской. Также сепаратисты утверждали, что со стороны Киева нет действий по демонтажу, "идет какая-то имитация, то есть с минимальными усилиями и спустя рукава".

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Источник: korrespondent.net