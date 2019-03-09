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03. 09. 2019

Трамп пригрозил Китаю последствиями в случае затягивания переговоров

Президент США Дональд Трамп во вторник, 3 сентября, предупредил Китай, что если американо-китайское торговое соглашение будет заключено после его переизбрания на президентский пост в 2020 году, то условия договора будет куда жестче, чем предполагается сейчас. Об этом он написал в своем Twitter.

"Подумайте, что случится с Китаем, когда я выиграю. Сделка будет куда жестче! Вместе с тем рухнет сеть поставщиков, и (китайский - ред.) бизнес, рабочие места и деньги испарятся!" - написал Трамп.

Напомним, 23 августа Трамп заявил, что с начала осени пошлины на китайские товары общей стоимостью 300 миллиардов долларов увеличатся с 10 до 15%, а с 1 октября пошлины на товары общей стоимостью 250 миллиардов долларов вырастут с 25 до 30%.
 
Все это он объяснил решением Китая ввести пошлины на ввоз американских товаров на общую сумму 75 миллиардов долларов.

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Источник: korrespondent.net
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