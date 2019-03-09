На Дунае проходят военные учения Украины и Румынии

В дельте реки Дунай, в районе Измаила и Тульчи (Румыния) началисьсовместные украинско-румынские военные учения Риверин-2019. Об этом накануне сообщил сайт военно-морских сил Румынии.

Указано, что маневры буду проходить в период с 3 по 7 сентября, а их официальное открытие состоится завтра – 4 сентября.Учения посетит командующий военно-морскими силами Украины, адмирал Игорь Воронченко.

В учениях примут участие 300 военнослужащих из Украины и Румынии.Также привлечены пять румынских кораблей.

Ранее во вторник стало известно, что в Дании начались ежегодные военно-морские учения Northern Coasts. Они будут проходить до 19 сентября вблизи датских проливов, соединяющих Балтийское море с Северным морем, а также между городами Киль и Борнхольм. В маневрах участвуютоколо 3 тысяч военнослужащих и более 40 судов из 18 стран

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Источник: korrespondent.net