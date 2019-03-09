Лента RSS
Подписаться на ленту
03 сентября 2019, вторник, 20:54
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,12
  • € 2,32
03. 09. 2019

На Дунае проходят военные учения Украины и Румынии

В дельте реки Дунай, в районе Измаила и Тульчи (Румыния) началисьсовместные украинско-румынские военные учения Риверин-2019. Об этом накануне сообщил сайт военно-морских сил Румынии.

Указано, что маневры буду проходить в период с 3 по 7 сентября, а их официальное открытие состоится завтра – 4 сентября.Учения посетит командующий военно-морскими силами Украины, адмирал Игорь Воронченко.

В учениях примут участие 300 военнослужащих из Украины и Румынии.Также привлечены пять румынских кораблей.

Ранее во вторник стало известно, что в Дании начались ежегодные военно-морские учения Northern Coasts. Они будут проходить до 19 сентября вблизи датских проливов, соединяющих Балтийское море с Северным морем, а также между городами Киль и Борнхольм. В маневрах участвуютоколо 3 тысяч военнослужащих и более 40 судов из 18 стран

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net
Это Интересно
Украина
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

На собеседованиях я бы задавала один-единственный вопрос — считаете ли вы приемлемым разогревать рыбные котлеты в микроволновке на офисной кухне?

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

17 ноября в Беларуси пройдут парламентские выборы.

Намерены ли вы участвовать в них?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.