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03. 09. 2019

В Мали восемь человек погибли при подрыве автобуса на мине

По меньшей мере восемь человек погибли в результате подрыва автобуса на мине в центральной части Мали. Об этом сообщает AFP во вторник, 3 сентября, со ссылкой на представителя транспортной компании, которой принадлежал автобус.

"Автобус подорвался на мине, погибли восемь пассажиров", – цитирует агентство слова сотрудника транспортной фирмы Умара Алд Мамуда. Данных о числе раненых нет.

Автобус выполнял рейс из города Дуэнца в центральной части Мали в город Гао на севере страны. Согласно сообщению представителя местной полиции, инцидент произошел в 30 км от Дуэнцы.

Напомним, в июле в Мали террористы-смертники на машине атаковали французскую военную базу в Гао. При взрыве ранения получили пять миротворцев ООН из Эстонии.

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Источник: korrespondent.net
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