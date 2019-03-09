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03. 09. 2019

Драка слона и носорога в ЮАР попала на видео

В национальном парке Крюгера в ЮАР произошла драка носорога и слона. Видео схватки животных опубликованы на YouTube-канале заповедника во вторник, 3 сентября.

На записи видно, как носорог со своим детенышем стоят у водопоя, когда к ним начинает приближаться слон. Матери-носорогу не понравилось присутствие незваного гостя, и она пошла в атаку.

Детеныш носорога в один момент упал между двумя большими животными, однако ему быстро удалось выбраться и отбежать на безопасное расстояние.

После драки слон начал преследовать носорога и его потомство, однако им удалось от него уйти.

Ранее на территории парка Крюгера сняли на видео схватку стаи львов с крупным самцом, пытающим захватить лидерство в прайде. Инцидент произошел после того, как лев зарычал на детенышей.

А в Австралии на видео сняли атаку домашнего пса крупным крокодилом. Рептилия напала на питомца и утащила его под воду.

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Источник: korrespondent.net
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