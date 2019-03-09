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03. 09. 2019

В Австрии прошел испытания первый гибридный поезд

Федеральные железные дороги Австрии (ÖBB) 2 сентября приступили к тестовым поездкам прототипа эко-поезда Siemens Desiro ML Cityjet. Об этом сообщает Railtech.com.

Отмечается, что поезд-гибрид способен работать как на электрифицированных направлениях, так и на неэлектрифицированных из-за встроенной батареи. Он был переоборудован из модифицированного многоцелевого электрического Desiro ML. Аккумуляторная система установлена ​​на крыше поезда. Она заряжается на электрифицированных участках, когда поезд питается от контактной сети.

В Австрии его планируют испытать на четырех региональных, преимущественно неэлектрифицированных маршрутах в Нижней Австрии. Отмечается, что со временем такие поезда должны вытеснить с маршрутов дизельные.

Ранее сообщалось, что в ЕС согласовали ограничения по выбросу CO2 для грузовиков. К 2025 году средний объем выброса CO2 у тяжелых грузовиков и автобусов должен быть сокращен на 15% по сравнению с уровнем 2019 года.

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Источник: korrespondent.net
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