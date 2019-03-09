В Ивано-Франковской области маршрутка столкнулась с фурой

Во вторник, 3 сентября, в селе Боднаров Ивано-Франковской области произошло смертельное ДТП с участием маршрутного автобуса и грузовика, сообщает издание Курс.

Автобус Калуш-Ивано-Франковск столкнулся с фурой, в результате чего одна пассажирка автобуса погибла на месте, двое - женщина 1967 года рождения и 44-летний мужчина - получили телесные повреждения.

Водитель грузовика, не останавливаясь, уехал с места ДТП. Полицейские разыскали его за несколько часов.

"Полиция задержала водителя, который на фуре спровоцировал смертельное ДТП в Боднарове", - сообщает издание Вікна.

Напомним, 31 августа в Днепропетровской области маршрутка врезалась в грузовик. В результате ДТП пострадали 13 человек.

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Источник: korrespondent.net