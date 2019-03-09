В Сенате США призвали сохранить помощь Украине

Сенаторы от обеих партий призвали Белый дом не отказываться от предоставления военной помощи Украине. Соответствующее письмо было направлено в администрацию США во вторник, 3 сентября, пишет ТАСС.

Отмечается, что подписи под документом поставили республиканцы Роб Портман, Рон Джонсон и демократы Джин Шахин, Дик Дурбин, Ричард Блюментал, которые входят в так называемый "Кокус по Украине".

"Это финансирование имеет решающее значение для долгосрочной стабильности Украины, а также постоянную поддержку и одобрение со стороны Конгресса США, который выделил эти средства. Мы настоятельно призываем вас поручить Пентагону незамедлительно направить эти средства (на военную помощь Украине)", − указано в письме, текст которого опубликован на сайте Портмана.

Напомним, 29 августа стало известно, что Трамп распорядился провести пересмотр военной помощи Украине. По данным телекомпании CNN, американская администрация в течение последних нескольких недель выражала намерение прекратить предоставление 250 миллионов долларов военной помощи Украине, однако окончательное решение еще не принято. По итогам обзора пакета военной помощи Киеву Пентагон выступил за его сохранение.

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Источник: korrespondent.net