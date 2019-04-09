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04. 09. 2019

США медленно уничтожают Идлиб − Эрдоган

 
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган осудил недавний авиаудар США по сирийской провинции Идлиб. Об этом во вторник, 3 сентября, сообщило агентство Anadolu. 
 
"В результате бомбардировок США погибли около 700 мирных жителей. Конечно, там могут быть и боевики, но Идлиб постепенно исчезает. Ранее уже сравнялся с землей Алеппо. Идлиб находится в той же ситуации, что и Алеппо", − подчеркнул Эрдоган.
 
Турецкий лидер указал, что намерен поднять тему Идлиба на ближайшем трехстороннем саммите Россия − Турция − Иран 16 сентября, а также на предстоящей 74-й сессии Генассамблеи ООН, открытие которой запланировано на 17 сентября.  
 
По словам Эрдогана, Турция продолжит добиваться создания в Сирии безопасной зоны.
 
"Мы не намерены прогонять сирийских беженцев, закрывая перед ними свои двери, но мы были бы очень рады способствовать созданию безопасной зоны", − отметил он.  
 
Ранее в РФ заявили, что США нанесли авиаудар по зоне деэскалации в сирийском Идлибе, который привел к многочисленным жертвам и разрушениям.
 
В командовании Вооруженных сил США подчеркнули, что ракетный удар был произведен по объектам боевиков сирийского отделения террористической группировки Аль-Каида.

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Источник: korrespondent.net
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