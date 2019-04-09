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04. 09. 2019

Словацкого депутата лишили мандата за расистские высказывания

 
Верховный суд Словакии во вторник, 3 сентября, официально лишил мандата члена праворадикальной партии Народная партия – Наша Словакия Милана Мазурека. Об этом сообщило агентство SME.
 
Отмечается, что причиной ситуации стали расистские высказывания депутата и это первый подобный случай в истории страны.
 
Еще в 2016 году Мазурек заявил в одной из радиопередач о "цыганском терроре против порядочных людей" и назвал словацких ромов "паразитами", которые не вносят вклад в государственный бюджет или культуру страны.
 
За это высказывание на депутата подали в суд и в 2018 году его приговорили к штрафу в пять тысяч евро. Но Мазурек обжаловал приговор и сделал это еще несколько раз подряд в разных инстанциях, дойдя до Верховного суда.
 
В итоге суд постановил, что депутат должен уплатить штраф в десять тысяч евро за оскорбление всех представителей ромов Словакии и лишил его мандата, как фигуранта уголовного дела.
 
При этом в случае уплаты штрафа Мазурек сможет баллотироваться в парламент в 2020 году.
 
Ранее сообщалось, что в болгарском городе Габрово несколько тысяч жителей протестовали против ромской общины.
 
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Источник: korrespondent.net
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