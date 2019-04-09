Оппозиция Британии может помешать планам Джонсона

Британская оппозиция большинством в 27 голосов наделила Палату общин правом рассмотреть законопроект, открывающий возможность для того, чтобы перенести дату выхода королевства из ЕС на более поздний срок и заблокировать возможность Brexit без сделки с Брюсселем. Об этом в среду, 4 сентября, сообщило агенство Reuters.
Отмечается, что в ходе вечернего голосования, 328 депутатов проголосовали за то, чтобы передать Палате общин контроль за повесткой дня парламента на среду, 4 сентября. Против выступил 301 парламентарий.
Основную поддержку документа обеспечили лейбористы (240 голосов) и Шотландская национальная партия (34 голоса). Кроме того, за него отдали голоса 21 консерватор, которых за это исключили из партии.
Оппозиция намерена воспользоваться полученным правом, чтобы в среду обсудить и поставить на голосование законопроект, призванный в третий раз отложить Brexit на более поздний срок и лишить Джонсона возможности осуществить выход из ЕС без сделки.
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Источник: korrespondent.net
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