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04. 09. 2019

США запретили сотрудничать с космическим агентством Ирана

 
Соединенные Штаты Америки ввели санкции против организаций, участвующих в космической программе Ирана. Об этом говорится в заявлении Госдепартамента США, распространенном во вторник, 3 сентября.
 
В частности, санкции введены против Аэрокосмического исследовательского института, Космического агентства и Центра космических исследований Ирана.
 
Некоторые программы, разрабатываемые для космических нужд, "практически идентичны" с теми, которые необходимы для производства баллистических ракет, говорится в пояснении. Кроме того, космические технологии можно применять и для разработки интерконтинентальных ракет.
 
Госдеп предостерег международное научное сообщество от сотрудничества с космической программой Ирана − это будет расцениваться как помощь его военным разработкам.
 
Ранее в тот же день иранский президент Хасан Роухани, выступая в парламенте, исключил возможность двусторонних переговоров с Вашингтоном.
 
По его словам, речь могла бы идти лишь о переговорах в рамках группы "5+1" и только после отмены Соединенными Штатами всех санкций против Тегерана.
 
Роухани и ранее говорил об этом. Так, в конце августа он требовал от США: "Вы должны отказаться от всех незаконных, несправедливых и неправильных санкций против иранского народа".
 
"Если это произойдет, можно будет вести речь о дальнейшем позитивном развитии", − заявил иранский президент, добавив, что в противном случае его встреча с главой Белого дома Дональдом Трампом была бы не больше, чем просто фотосессия.
 
Трамп незадолго до этого сигнализировал свою готовность встретиться с президентом Ирана.
 
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Источник: Русская служба DW

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Источник: korrespondent.net
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