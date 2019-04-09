В Иерусалиме туристка заплатила за шаурму почти $3 тысячи

В Старом городе Иерусалима туристка лишилась 2800 долларов в результате покупки шаурмы. Об этом 2 сентября сообщила газета Times of Israel.

Отмечается, что за шаурму с банковской карты женщины списали 10100 шекелей (2800 долларов).

Спустя некоторое время после дорогой трапезы женщина заметила пропажу крупной суммы и потребовала вернуть деньги. По ее словам, после того, как об инциденте рассказали в израильских СМИ, средства вернулись на ее счет.

Владельцы уличного кафе настаивали, что произошла ошибка, однако бывший работник точки рассказал местным СМИ, что существует схема по обману туристов.

“Это одна из причин, по которой я перестал там работать. Они начали хитрить с ценами, это ужасно. Полиция трижды приезжала с туристами" − утверждает мужчина.

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По его словам, меню в уличном кафе нет и продавцы говорят, что тарелка шаурмы стоит 80 шекелей, а взимают плату в евро или долларах.

Иногда клиент замечает ошибку в счете, а иногда просто платит своей банковской карточкой.

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Источник: korrespondent.net