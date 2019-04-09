ДТП в Харькове: Зайцеву этапировали в колонию

Осужденную за смертельное ДТП в Харькове Елену Зайцеву 2 сентября этапировали в колонию. Об сообщает УНН со ссылкой на пресс-секретаря Северо-Восточного межрегионального управления по вопросам исполнения уголовных наказаний Дарью Мартынову.

По словам чиновницы, Зайцеву этапировали в Покровский исправительный центр №79 в Днепропетровской области.

Напомним, 28 августа другого осужденного по делу о ДТП Геннадия Дронова этапировали в Крюковкую исправительную колонию №29 в Полтавской области.

Как сообщал Корреспондент.net, 18 октября 2017 года в центре Харькова произошло ДТП с участием автомобилей Lexus и Volkswagen Touareg, в результате которого погибли пять человек. Еще одна девушка спустя неделю умерла в реанимации. Оба участника аварии – водитель Lexus Елена Зайцева и Геннадий Дронов, который был за рулем Volkswagen Touareg, признаны судом виновными в совершении преступления и получили наказание в виде лишения свободы сроком на десять лет каждый. По 10 лет. Конец суда по самому скандальному ДТП

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Источник: korrespondent.net