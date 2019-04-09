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04. 09. 2019

Дочь короля Бельгии надела в школу вышиванку

 
Младшая дочь короля Бельгии Элеонора Фабиола Виктория Анна Мария пошла в школу в украинской вышиванке. Об этом сообщило посольство Украины в Бельгии в Facebook.
 
На фото, опубликованных дипломатическим ведомством, видно, что 11-летняя принцесса пришла в школу в украинской вышиванке, синих штанах и кедах. По дороге в учебное заведение ее сопровождал отец, король Филипп.
 

Cмотрите фотогалерею: Дочь короля Бельгии надела в школу вышиванку

 
Напомним, у короля Бельгии еще трое детей, кроме Элеоноры: наследница престола, 17-летняя принцесса Елизавета Тереза Мария Елена, 16-летний принц Габриэль Бодуэн Карл Мария и 13-летний принц Эммануэль Леопольд Гийом Франсуа Мария.
 
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Ранее актриса Риз Уизерспун появилась на фото в вышиванках.

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Источник: korrespondent.net
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