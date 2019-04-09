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04. 09. 2019

Болгария не считает освобождением борьбу СССР с нацизмом

Министерство иностранных дел Болгарии призвало посольство России отказаться от поддержки "сомнительного" исторического тезиса о том, что борьба СССР с нацистской Германией являлась освобождением Восточной Европы. Текст обращения опубликован 3 сентября на сайте внешнеполитического ведомства.

Таким образом болгарские дипломаты прокомментировала выставку 75 лет освобождения Восточной Европы от нацизма, которая 9 сентября откроется в Российском культурном центре в Софии.

"Не отрицая вклада СССР в разгром нацизма в Европе, мы не должны закрывать глаза на тот факт, что Советская армия принесла народам Центральной и Восточной Европы полувековые репрессии, деформированное экономическое развитие и оторванность от процессов в развитых европейских странах", − подчеркивается в заявлении МИД.

В ведомстве указали, что термин "освобождение" ставит в привилегированное положение "некоторые политические круги в Болгарии и является вмешательством во внутриполитические процессы" в стране.

"Долгосрочные последствия для Болгарии такие же, как и для других стран Восточной Европы, попадающих в зону влияния Советского Союза − 45 лет правления тоталитарного режима, основанного на большевистско-ленинской версии коммунистической идеологии", − подытожили в МИД.

Посольство России в Болгарии в ответ на заявление отметило, что экспозиция направлена на ознакомление болгарской общественности с архивами из российских фондохранилищ, многие из которых были недавно рассекречены.

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Источник: korrespondent.net
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