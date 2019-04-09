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04. 09. 2019

Суд вернул журналисту Playboy пропуск в Белый дом

 
Окружной суд Вашингтона во вторник, 3 сентября, постановил удовлетворить иск корреспондента журнала Playboy и политического аналитика в телекомпании CNN Брайана Карема относительно приостановления его пропуска на открытые мероприятия в Белом доме.
 
"Ходатайство Брайана Карема удовлетворить. Ответчики должны восстановить пропуск Карема", − говорится в опубликованном решении суда.
 
Истец обвинял президента Дональда Трампа и пресс-секретаря администрации США Стефани Гришэм в нарушении первой и пятой поправок к конституции страны, гарантирующих права на свободу слова и надлежащий судебный процесс.
 
В частности, согласно исковому заявлению, ответчики не предоставили журналисту возможности высказаться до того, как было принято "предварительное решение" по его пропуску.
 
Напомним, 20 августа Карем подал в суд на президента США и пресс-секретаря Белого дома за приостановку действия его постоянного пропуска в резиденцию американского лидера.
 
В начале августа журналист написал в Twitter, что он получил сообщение из Белого дома, согласно которому действие его пропуска с 5 августа будет приостановлено на 30 дней. 
 
В интервью The Washington Post он пояснил, что официальной причиной этому послужила его ссора с Себастьяном Горкой, который ранее занимал должность заместителя помощника Трампа.

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Источник: korrespondent.net
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