Итоги 03.09: Снятие неприкосновенности, бум в Раде

Депутаты в Украине лишились неприкосновенности

Верховная Рада 373 голосами отменила депутатскую неприкосновенность. Инициатива вступит в силу с 1 января 2020 года.

После успешного голосования глава государства выразил благодарность всем фракциям и заявил, что теперь в обществе не будет "касты неприкосновенных".

Неприкосновенность сняли. Чего лишились нардепы

Глава МИД Украины озвучил итоги подготовительной "нормандской встречи"

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко сообщил, что на встрече в "нормандском формате" на уровне политических советников речь шла о выполнении конкретных договоренностей, которые откроют путь к встрече на высшем уровне.

Корреспондент.net собрал подробности о подготовке нормандского формата.

Украина стала основным поставщиком пшеницы в ЕС

На конец августа Украина увеличила экспорт мягкой пшеницы в страны Евросоюза более чем в шесть раз по сравнению с показателями аналогичного периода прошлого года.

Это позволило ей стать основным поставщиком мягкой пшеницы в ЕС с долей 42% в общем объеме импорта.

В Конституционный суд направили ряд законопроектов президента

Верховная Рада направила в Конституционный суд ряд президентских законопроектов с изменениями в основной закон, которыми, в частности, предлагается: предоставить главе государства право создавать регуляторные органы, назначать и увольнять директоров НАБУ и ГБР; предоставить "народу" право инициировать проекты законов; уменьшить конституционный состав парламента и закрепить пропорциональную избирательную систему; наказывать депутатов за прогулы заседаний.

Корреспондент.net . систематизировал законодательные инициативы, за которые проголосовали депутаты.

Украина выплатила МВФ миллиард долларов за полгода

За первое полугодие 2019 года Нацбанк сократил обязательства перед Международным валютным фондом на 25,45 миллиарда гривен.

На конец июня обязательства Национального банка перед МВФ составили 269,311 миллиарда гривен, а кредиты МВФ сократились с 214,155 миллиарда гривен до 193,166 миллиарда гривен.

Порошенко не пришел в ГБР на допрос

Пятый президент Украины Петр Порошенко во вторник, 3 сентября не прибыл на допрос в Государственное бюро расследований.

Бывший глава государства объяснил свое отсутствие работой в Верховной Раде.

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Источник: korrespondent.net