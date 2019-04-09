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04. 09. 2019

Из колонии на Львовщине сбежали двое заключенных - депутат

Из Николаевской колонии №50 во Львовской области во вторник, 3 сентября, сбежали двое осужденных. Об этом сообщил депутат Львовского городского совета Игорь Зинкевич на своей странице в Facebook.

По его словам, один из беглецов – 20-летний киевлянин Виталий Бортовенко. В 2017 года он был приговорен к пяти годам колонии за изнасилование и разбой.

Второй беглец – 27-летний уроженец села Лука Житомирской области Павел Дмитрук. В апреле его приговорили к трем годам лишения свободы за незаконное изготовление, хранение и распространение наркотиков.

Зинкевич также сообщил, что имеет информацию, будто беглецы могли заказать такси в 22:30 из Николаева Львовской области в Киев.

Между тем, на сайте Нацполиции во Львовской области на момент публикации материала информации о побеге заключенных нет.

Cмотрите фотогалерею: Из колонии на Львовщине сбежали двое заключенных - депутат

Накануне сообщалось, что в Винницкой области заключенный сбежал из колонии. Мужчина в 2017 году был осужден за кражу на четыре года.

Также сообщалось, что на Прикарпатье подозреваемый сбежал из зала суда.

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Источник: korrespondent.net
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