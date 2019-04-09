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04. 09. 2019

На Донбассе ранены четверо военных

В течение минувших суток сепаратисты на Донбассе 10 раз нарушили перемирие, ранены четверо украинских военнослужащих. Об этом в среду, 4 августа, сообщает пресс-центр ООС.

Отмечается, что противник применил запрещенные минскими соглашениями минометы калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометы различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Обстрелы велись в районе населенных пунктов Павлополь, Новогнатовка, Водяное, Новотроицкое, Гнутово, Троицкое, Крымское, Попасная.

"За минувшие сутки вследствие вражеского обстрела четыре военнослужащих из состава Объединенных сил получили ранения", - сообщили в ООС.

Там также отметили, что с начала текущих суток незаконные вооруженные формирования один раз нарушили режим прекращения огня.

Напомним, за сутки 2 сентября на Донбассе было зафиксировано 15 обстрелов, один военный погиб, один был ранен.

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Источник: korrespondent.net
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