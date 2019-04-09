В Британии изъяли рекордную партию героина

Рекордную партию героина в 1,3 тонны изъяло Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании совместно с пограничной службой. Об этом в среду, 4 сентября, сообщает РИА Новости.

"Почти 1,3 тонны наркотика класса А было изъято с контейнеровоза MV Gibraltar после того, как оно пришвартовалось в порту Феликсстоув 30 августа", - говорится в сообщении Национального агентства по борьбе с преступностью (NCA).

Согласно заявлению, разведка Национального агентства по борьбе с преступностью установила, что груз с героином будет находиться на судне, когда оно пришвартовалось в Великобритании по пути в Антверпен. Судно прибыло 30 августа, и его обыскали офицеры пограничных войск и NCA. Они обнаружили в общей сложности 1 297 кг вещества, обернутого в множество полотенец и халатов.

"Это рекордное изъятие героина в Великобритании и одно из крупнейших в Европе. Это лишит организованную преступность прибыли в десятки миллионов фунтов стерлингов", - заявил заместитель директора NCA Мэтт Хорн.

Отмечается, что общая стоимость такого груза на улицах могла бы составить около 120 миллионов фунтов стерлингов.

После того как наркотики были изъяты, контейнер вернули на судно, чтобы отследить пункт назначения. После остановки в бельгийском порту контейнер был доставлен на грузовике на склад в Роттердаме, после чего сотрудники полиции задержали четырех человек, которые собирались разгружать контейнер.

Ранее сообщалось, что в Колумбии наркодельцы пытались провезти в гробах 300 кг марихуаны.

А в Германии изъяли рекордную партию кокаина. В документах было указано, что в контейнере находятся соевые бобы, но таможенники увидели лишь черные спортивные сумки с тоннами наркотиков.

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Источник: korrespondent.net