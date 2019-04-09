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04. 09. 2019

В Дрогобыче шесть студентов госпитализированы с гепатитом

Шесть студентов Дрогобычского педагогического университета, которые находились на практике в Одессе, были госпитализированы с предварительным диагнозом вирусный гепатит А. Об этом в среду, 4 сентября, сообщает пресс-служба ГСЧС.

"4 сентября в ГСЧС поступила информация, что в лечебные учреждения с предварительным диагнозом вирусный гепатит А госпитализированы шесть студентов Дрогобычского педагогического университета, которые находились на практике в Одессе", говорится в сообщении.

Осуществляется комплекс лечебно-диагностических мероприятий.

Напомним, в прошлом году на маркер от гепатита обследовалось 2,2 миллиона украинцев. Среди них с положительным результатом оказалось 54 000 человек.

В прошлом году в Украине на маркер гепатита В (HBsAg) обследовались более 1,3 миллиона человек, среди которых с положительным результатом оказалось более чем 19 000.

На маркер гепатита С (анти HCV IgG) обследование прошли более 930 000 человек, из них почти 35 000 - с положительным результатом.

Ранее сообщалось, что в Одесской области зафиксировали три вспышки гепатита A.

Напомним, в 2018 году острым вирусным гепатитом В заболели более 1400 украинцев.

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Источник: korrespondent.net
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