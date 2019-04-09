В Италии согласовали новое правительство

Члены популистского Движения пяти звезд проголосовали за поддержку формирования правительства с Демократической партией, что позволит прекратить политический кризис в Италии. Об этом сообщает Ansa в среду, 4 сентября.
Десятки тысяч членов партии приняли участие в онлайн-голосовании, которое продолжалось в течение суток 2 сентября. В результате 79,3% высказались за формирование нового правительства, 20,7% были против.
Сегодня утром кандидат на должность премьер-министра Джузеппе Конте представит президенту Италии состав нового правительства. После этого, правительство примет присягу, вероятно, это произойдет в среду вечером или в четверг утром.
В новом правительстве не будет представителей правой партии Лига. Ее лидер и пока действующий глава МВД Маттео Сальвини уже запланировал серию митингов по всей Италии и призвал своих сторонников к большой демонстрации в Риме.
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Источник: korrespondent.net
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