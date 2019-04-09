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04. 09. 2019

В Италии согласовали новое правительство

Члены популистского Движения пяти звезд проголосовали за поддержку формирования правительства с Демократической партией, что позволит прекратить политический кризис в Италии. Об этом сообщает Ansa в среду, 4 сентября.

Десятки тысяч членов партии приняли участие в онлайн-голосовании, которое продолжалось в течение суток 2 сентября. В результате 79,3% высказались за формирование нового правительства, 20,7% были против.

Сегодня утром кандидат на должность премьер-министра Джузеппе Конте представит президенту Италии состав нового правительства. После этого, правительство примет присягу, вероятно, это произойдет в среду вечером или в четверг утром.

В новом правительстве не будет представителей правой партии Лига. Ее лидер и пока действующий глава МВД Маттео Сальвини уже запланировал серию митингов по всей Италии и призвал своих сторонников к большой демонстрации в Риме.

Ранее Джузеппе Конте подал в отставку и обвинил своего заместителя и министра внутренних дел Маттео Сальвини в безответственных и эгоистичных действиях. Заявив 8 августа о выходе из правящей коалиции, лидер правопопулистской Лиги Сальвини преследовал исключительно "личные интересы и интересы своей партии", уверен Конте.
 
Тем самым глава МВД подверг Италию серьезному риску, добавил итальянский премьер.
 
Маттео Сальвини 8 августа потребовал провести досрочные парламентские выборы. Он указал, что из-за разногласий между Лигой и Движением 5 звезд, усиливающихся в последние месяцы, в парламенте отсутствует правящее большинство.

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Источник: korrespondent.net
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