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04. 09. 2019

Пентагон выделил $3,6 млрд на стену на границе с Мексикой

Министерство обороны США выделило $3,6 млрд на строительство стены на границе с Мексикой. Об этом заявил представитель Пентагона Джонатан Хоффман, сообщает Deutsche Welle в среду, 4 сентября.

Деньги на заграждение будут взяты из бюджета, предусмотренного на возведение и ремонт других 127 военных объектов, как на территории США, так и за рубежом - строительство всех этих объектов будет заморожено.

Президент США Дональд Трамп прокомментировал решение суда в своем микроблоге в Twitter, назвав его "великой победой в вопросе безопасности границ и верховенства права". Участок стены, на которую были выделены деньги, будет иметь протяженность в 280 километров.

Напомним, строительство стены на границе с Мексикой было одним из основных предвыборных обещаний Трампа.

После бюджетного кризиса в начале 2019 года президент США был вынужден уступить Конгрессу, который не выделил запрошенные им средства на стену.

При этом Трамп решил перераспределить на строительство средства, одобренные на использование в иных целях, и для этого ввел режим чрезвычайного положения на южной границе страны.

В конце июля Верховный суд США разрешил правительству США использовать бюджет Пентагона на возведение участков стены.

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Источник: korrespondent.net
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