Транзит газа: Шефчович переговорил с Оржелем

Вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович накануне обсудил с министром энергетики Украины Алексеем Оржелем газовые переговоры с Россией. Об этом Шефчович сообщил в Twitter.

"Провел продуктивную дискуссию с новым министром энергетики Украины Алексеем Оржелем. Хорошо иметь партнера с таким отличным послужным списком в области энергетики и энергосбережения, учитывая предстоящие задачи, в том числе анбандлинг Нафтогаза и трехсторонние переговоры", - написал он.

Напомним, в конце июля Россия предложила Украине продлить контракт на транзит газа на год на действующих условиях.

В свою очередь Нафтогаз готов заключить соглашение на транзит газа с Россией на условиях, предложенных Еврокомиссией.

Новый раунд газовых переговоров ожидается в середине сентября.

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Источник: korrespondent.net