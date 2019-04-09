В Полтавской области поймали сбежавшего из колонии заключенного

Полиция задержала заключенного, сбежавшего из колонии под Полтавой. Об этом в среду, 4 сентября, сообщил пресс-секретарь ГУНП в Полтавской области Юрий Сулаев на своей странице в Facebook.

Он отметил, что беглец успел добраться до Кобеляк, что в около 70 км от областного центра.

"Сегодня около часа ночи полицейскими Кобеляцкого отдела ГУНП Полтавщины с привлечением экипажей полиции охраны в местном парке Кобеляк задержан особо опасный преступник, который вчера сбежал из исправительной колонии, расположенной в Полтавском районе", - написал Сулаев.

От также рассказал, что о подозрительном мужчине в полицию сообщили местные жители.

Как сообщалось, накануне из колонии на Львовщине сбежали двое заключенных. Известно, что беглецы заказывали такси на Киев.

Также в Винницкой области заключенный сбежал из колонии. Мужчина в 2017 году был осужден за кражу на четыре года.

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Источник: korrespondent.net