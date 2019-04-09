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04. 09. 2019

Ректор вуза Тернополя подорвался на взрывчатке

Рядом с частным домом ректора Тернопольского экономического университета Андрея Крысоватого в среду, 4 сентября, произошел мощный взрыв. Ректор и его жена госпитализированы с серьезными травмами. Об этом сообщает местное издание 20 хвилин.

Как сообщается, к дому Крысоватого в селе Петриков неизвестные подбросили пакета, а когда ректор поднял его, произошел сильный взрыв. Издание Тернополяне со ссылкой на свидетелей сообщает, что взрывная волна распространилась на расстоянии более километра.

"У ректора была сильно повреждена рука, а его жена держалась за лицо. Было очень много крови", - рассказал журналистам сосед потерпевшего.

Пострадавших госпитализировали двумя каретами "скорой помощи".

"Состояние тяжелое, оказываем всестороннюю помощь", - сказал главный врач Тернопольской университетской больницы Василий Блихар.

На месте работает полиция и взрывотехники. Улица возле дома полностью перекрыта.

Cмотрите фотогалерею: Ректор вуза Тернополя подорвался на взрывчатке

Ранее сообщалось, что в Ровно неизвестный злоумышленник бросил гранату во двор частного жилого дома. Взрывом были повреждены фасад здания, окна и входные двери. 

Также в Броварах местная жительница обнаружила возле своего дома боевую гранату. Боеприпас нейтрализовали до взрыва. 

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Источник: korrespondent.net
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