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04. 09. 2019

Контрабандист пытался ввезти в Украину более 200 гаджетов Apple

Гражданин Украины пытался перевезти через госрубеж 229 гаджетов производства фирмы Apple. Его задержали на украинско-словацкой границе пограничники Чопского отряда совместно с сотрудниками фискальной службы задержали. Об этом сообщила пресс-служба Госпогранслужбы в среду, 4 сентября.

"В пункте пропуска Ужгород пограничники совместно с таможенниками обнаружили партию гаджетов Apple", - говорится в сообщении.

Электронные устройства были обнаружены в автомобиле, следовавшем на въезд в Украину через пункт пропуска под управлением 47-летнего гражданина Украины.

Во время осуществления пограничного контроля в микроавтобусе Mercedes украинской регистрации правоохранители заметили в кабине водителя ящики, прикрытые личными вещами. Транспортное средство направили на углубленную проверку, в ходе которой обнаружили скрытые от контроля товары.

Всего было обнаружено 34 ноутбука, 10 смарт-часов, 105 мобильных телефонов типа Iphone и 80 наушников торговой марки Apple. Обнаруженный товар изъят сотрудниками таможни. Его стоимость будет определена дополнительно с привлечением соответствующего эксперта.

Напомним, что ранее на Закарпатье пограничники задержали 24 нелегалов.

Также сообщалось, что в Словакии задержали украинца-контрабандиста на летательном аппарате.

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Источник: korrespondent.net
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